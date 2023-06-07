Алексей Текслер повысил чиновницу из управления молодежной политики Челябинской области

У руководителя этой структуры появился новый заместитель

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении на должность заместителя начальника главного управления молодежной политики региона. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, этот пост заняла Татьяна Ковальчук. По данным из открытых источников, до этого она возглавляла отдел молодежных программ в этой же структуре, передает ИА «Первое областное».

Татьяна Ковальчук работала в должности руководителя отдела молодежных программ с 2020 года. Новоиспеченному замначальника ГУ молодежной политики Челябинской области 32 года. Она вступила в новую должность со вчерашнего дня.

На официальном сайте ведомства указано, что у руководителя структуры должно быть два заместителя. Один из этих постов чуть более года назад занял Алексей Хрущев. Его тоже повысили после того, как он стал работать начальником отдела поддержки молодежных инициатив. Теперь состав руководителей сформирован.

Областное управление молодежной политики возродил в 2020 году губернатор Алексей Текслер. Структура стала центром поддержки всех молодежных объединений и групп. Руководителя вновь создаваемого ведомства выбирали на основе открытого конкурса.