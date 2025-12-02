Алексей Текслер потребовал ускорить восстановление тротуаров после раскопок

Обращение от жительницы Челябинска поступило в ходе прямой линии с главой региона

Губернатор дал поручение администрациям муниципалитетов и министерству ЖКХ взять на особый контроль ситуацию с благоустройством общественных пространств после ремонтных работ. Поводом стало обращение жительницы Челябинска Анастасии Некрасовой, которая в ходе прямой линии рассказала о проблемах с тротуаром между домами по ул. Мамина.

«Ее постоянно перекапывают, там уже давным-давно тротуар лежит только местами. Я обращалась в управляющие компании, мне сказали, что это вообще не их территория, это территория города. Дети идут в школу по грязи, дети из детского сада тоже ходят по грязи», — сообщила она.

Губернатор назвал ситуацию типичной, особенно в условиях активной реализации программ ремонта коммуникаций в этом году. Он подчеркнул, что любой подрядчик обязан полностью восстанавливать территорию после завершения работ, однако на практике это требование часто нарушается.

«Я прошу всех глав муниципальных образований и министерство ЖКХ обратить на это самое пристальное внимание. Многие работы завершают, но потом долго не приводят пространство в порядок», — заявил глава региона.

Конкретный случай в Челябинске будет отработан администрацией города в кратчайшие сроки — губернатор потребовал предоставить обратную связь уже сегодня. Также министерство жилищно-коммунального хозяйства получило поручение установить системный контроль за тем, чтобы подрядчики оперативно ликвидировали все последствия раскопок на тротуарах, дорогах и дворовых территориях.