Алексей Текслер потребовал ускорить темпы догазификации в Аргаяшском районе

Глава региона осмотрел только что построенный подземный газопровод в селе Кулуево

Сегодня, 16 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, продолжающий поездку по Аргаяшскому району, осмотрел новый газопровод в селе Кулуево. Работы тут завершены даже с опережением графика, жители довольны, однако район остается в числе отстающих по догазификации частных домовладений, передает корреспондент Первого областного информагентства.



В селе Кулуево завершено строительство газопровода низкого и среднего давления, итоги лично проконтролировал губернатор Алексей Текслер. Как рассказал главе региона подрядчик, под землей проложено порядка 14 километров полиэтиленовых труб, в итоге возможность подключиться к газу обрели 264 домовладения. Это не считая объектов малого бизнеса, например продуктовых магазинов.

Алексей Текслер, несмотря на бодрый доклад подрядчика, темпами газификации в Аргаяшском районе остался недоволен.



«Мы ведем проект (догазификации. — Прим. редакции) уже год, а люди все еще о ней ничего не знают. Это ваша недоработка. Это потому, что таким вопросом занимаются ваши замы, а не вы сами. Вы не погружены в государственную программу. На вопросы вы мне отвечаете неуверенно. Здесь две с лишним тысячи договоров, а подключено 108 домов. Подключений здесь меньше, чем в среднем по региону. Почему?» — обратился Текслер к главе района Игорю Ишимову.



Губернатор дал главе района поручение завтра же, то есть 17 сентября, снова приехать в Кулуево и заняться работой с жителями. Местные, кстати, работой подрядчика остались довольны: как заявила одна из жительниц, обратившихся к губернатору, сделано все «быстро, оперативно, аккуратно». Но вот темпы подключения к новым сетям самих домовладений — другое дело.