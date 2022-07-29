Алексей Текслер потребовал отремонтировать школу с протекающей крышей в деревне Боровое

Глава региона напомнил чиновникам об ответственности в канун начала учебного года

В деревне Боровое Чебаркульского района начали ремонтировать крышу в школе, за которую накануне губернатор Алексей Текслер устроил разнос региональному Минобру и главе района. В здании регулярно протекает крыша. Как рассказал ИА «Первое областное» глава Чебаркульского района Владимир Пупырев, к началу учебного года в школе устранят течь и сделают косметический ремонт внутри помещений.

Из-за аварийной школы в Боровом глава региона сделал «последнее китайское предупреждение» руководителям министерства образования и главе муниципалитета.

«Это серьезная проблема. Дети идут в школу, а там все капает, все течет. Там находиться невозможно, в этой школе», — сказал Алексей Текслер.

Глава Чебаркульского района Владимир Пупырев в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» пояснил, что еще до замечания губернатора в муниципальном бюджете были запланированы средства на ремонт школы в Боровом.

«На ремонт школы мы направляем 2,2 млн рублей. К началу учебного года в школе будет отремонтирована кровля, а также выполнен косметический ремонт внутри здания, где есть подтеки», — сообщил он.

Глава района добавил, что крыша в школе начала протекать во время июньских дождей, когда детей в школе уже не было.

В следующем году власти района планируют подать заявку на капитальный ремонт школы по президентской программе.

Напомним, что этим летом также начала протекать крыша в школе поселка Локомотивного. В следующем году ее решено капитально отремонтировать.

В 2022 году в Челябинской области отремонтируют 17 школ. На эти цели регион получил из федерального бюджета 500 млн рублей.