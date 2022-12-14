«В Кыштыме самая низкая ставка учителей. С 1 января в стране повысится МРОТ, а значит, уборщицы будут получать больше, чем учитель с категорией и стажем. Помогите решить проблему», — обратились к главе региона педагоги Кыштыма.
Алексей Текслер напомнил, что доход педагогов не должен опускаться ниже индикативных показателей, установленных указом президента РФ. По Кыштыму есть договоренность, что долю оклада повысят до 70%. Это сделают с 1 января, пообещала на прямой линии глава города Людмила Шеболаева.
«Коллеги, имеет смысл синхронизировать зарплаты в целом по региону. Но на общий доход ситуация внутри штатного расписания влиять не должна. Обратите на это внимание, и в течение недели жду доклад об исполнении указов президента. Вопросы есть», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.
Также во время прямой линии педагоги из Челябинска пожаловались на отсутствие дополнительных мер финансовой поддержки, в то время как по области для молодых учителей предусмотрена ежемесячная прибавка к зарплате и единовременная материальная помощь.