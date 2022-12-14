Алексей Текслер потребовал отчет о зарплатах учителей в Челябинской области

Кыштымские педагоги пожаловались губернатору на маленькие оклады

Школьные учителя из Кыштыма пожаловались губернатору на маленькие оклады. Их претензия была озвучена 14 декабря во время прямой линии главы региона с жителями Челябинской области. После этого Алексей Текслер потребовал представить ему доклад о зарплатах школьных учителей в целом по региону.

«В Кыштыме самая низкая ставка учителей. С 1 января в стране повысится МРОТ, а значит, уборщицы будут получать больше, чем учитель с категорией и стажем. Помогите решить проблему»,

— обратились к главе региона педагоги Кыштыма.

Алексей Текслер напомнил, что доход педагогов не должен опускаться ниже индикативных показателей, установленных указом президента РФ. По Кыштыму есть договоренность, что долю оклада повысят до 70%. Это сделают с 1 января, пообещала на прямой линии глава города Людмила Шеболаева.

«Коллеги, имеет смысл синхронизировать зарплаты в целом по региону. Но на общий доход ситуация внутри штатного расписания влиять не должна. Обратите на это внимание, и в течение недели жду доклад об исполнении указов президента. Вопросы есть»,

— прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

Также во время прямой линии педагоги из Челябинска пожаловались на отсутствие дополнительных мер финансовой поддержки, в то время как по области для молодых учителей предусмотрена ежемесячная прибавка к зарплате и единовременная материальная помощь.