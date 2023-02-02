Алексей Текслер потребовал четкого соблюдения сроков исполнения нацпроектов

Губернатор предупредил подрядчиков об ответственности за нарушение договоренностей

Глава Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу заключить контракты на объекты национальных и федеральных проектов в течение первого квартала. Это касается строительных работ, покупки оборудования и других позиций, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Предельно жестко будем подходить к подрядчикам, которые нарушают условия контрактов, особенно в части сроков. Я не говорю о качестве исполнения — это в принципе не обсуждается. Качество всегда должно быть надлежащим. Особое внимание обращаю на сроки. Все нужно выполнить вовремя в 2023 году. Сейчас с федеральным правительством обсуждаем вопросы переноса части мероприятий по завершению строительства некоторых объектов с 2024 года на 2023 год», — подчеркнул Алексей Текслер.

За 2022 год кассовое исполнение нацпроектов составило почти 99%. Это лучший результат за все годы их реализации.