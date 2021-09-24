Алексей Текслер поставил задачу включить отопление во всех районах Челябинской области до 27 сентября

Губернатор подчеркнул, что отчетов на бумаге недостаточно, тепло должно быть в каждом доме

В Челябинской области стартовал отопительный сезон, количество подключения тепла в социальных учреждениях и жилом фонде близится к 100%, но есть проблемные территории. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу включить отопление во всех районах к понедельнику, 27 сентября.

«Я не доверяю отчетам полностью. Почитал комментарии, директ, знаю, что есть проблемы по нескольким районам Челябинска, ряду муниципалитетов. Есть и локальные ситуации, аварии. Исправлять их нужно очень быстро. Есть территории, где строят новые котельные. При этом меня не устраивает, когда местные власти в летний сезон не предпринимали решительных действий, недостаточно активно работали с подрядчиками. Для меня это показатель „эффективности“», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что ждет от местных властей оперативного реагирования на каждое обращение.

Напомним, в Челябинской области, по данным на утро 24 сентября, 95% социальных учреждений и 94% жилого фонда подключены к теплу. Жилищный фонд Челябинска подключен к теплу на 92,68%, сообщили в пресс-службе мэрии.