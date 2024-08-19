Алексей Текслер поставил задачи строителям, восстанавливающим разбомбленную Авдеевку

«До начала зимы люди должны выйти из подвалов и вернуться в нормальное жилье»

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который в эти дни работает в Донецкой Народной Республике, поделился кадрами из разрушенной Авдеевки.

«Впечатления передать словами трудно. Город, вернее то, что от него осталось, на военном положении», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Алексей Текслер встретился с южноуральскими строителями, которые уже приступили к работе:

«Молодцы, что начали. Объем работы большой, все надо делать максимально энергично. Зима здесь начинается чуть позже, чем у нас на Урале, но тем не менее надо, чтобы в октябре — начале ноября дом был готов, чтобы люди вышли из подвалов и жили уже здесь».

Напомним, после освобождения Авдеевка вошла в Ясиноватский городской округ, было принято решение, что Челябинская область возьмет шефство и над этим населенным пунктом.