Алексей Текслер поставил южноуральским педагогам задачи на новый учебный год

Региональный педсовет прошел на базе ОЦ «Ньютон»

Сегодня, 27 августа, в областной столице под руководством губернатора Алексея Текслера прошло Южно-Уральское педагогическое собрание. Обсудили патриотическое воспитание школьников, поддержку учителей и повышение престижа профессии, развитие инфраструктуры и систем допобразования, которым в этом году уделяется особое внимание, передает корреспондент ИА «Первое областное».





В зале — руководители исполнительной и законодательной власти региона, общественные организации, педагогическая общественность. Участников августовского заседания в режиме онлайн поприветствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.





«Мы вместе с вами успешно завершили национальный проект „Образование“ и по поручению президента приступили к реализации нового нацпроекта „Молодежь и дети“. Помимо капитальных ремонтов и строительства новых школ, будут обновляться детские сады и колледжи», — сказал министр.

Сергей Кравцов отметил, что правительство страны уделяет большое внимание престижу профессии педагога. Региональные власти это также поддерживают. В частности, губернатор Челябинской области отметил, что в регионе продолжится работа по повышению зарплат педагогам.

«Учитель — это ведущая профессия. Повышение оплаты труда — важный фактор, который может помочь повысить престиж специальности», — подчеркнул Алексей Текслер.

Задачи, стоящие перед системой образования, ориентированы на формирование личности. Особое внимание будет уделяться патриотическому воспитанию школьников. На базе патриотического центра «Авангард» проводились учебные сборы — 927 юных южноуральцев приняли в них участие. О любви к Родине со школьниками говорят на специализированных классных часах.





Также среди задач на новый учебный год — формирование современной инфраструктуры образования. За последние шесть лет на строительство новых учебных заведений в рамках трех нацпроектов было инвестировано более 34 миллиардов рублей. В регионе продолжат строить и обновлять школы и детсады.

В 2025 году в регионе откроется четыре новые школы. Одну из них губернатор осмотрел перед началом областного педсовета.

«Хотел бы всех педагогов поздравить с началом нового учебного года и сказать слова благодарности. За ваш труд, за ваше служение. Мы это ценим», — сказал губернатор.

Заслуженным работникам образования Челябинской области Алексей Текслер вручил награды.



