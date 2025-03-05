Финансовое обеспечение реализации обновленных нацпроектов, выполнение бюджетом социальных обязательств, укрепление доходной базы бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и усиление внутреннего государственного финансового контроля — эти и другие задачи губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил как приоритетные на встрече с недавно назначенным министром финансов региона Иваном Родионовым.
Особое внимание, по словам Алексея Текслера, необходимо уделить выполнению социальных обязательств, в первую очередь перед участниками специальной военной операции и членами их семей.
«Значительная доля расходов бюджета, более 70%, — это социальные обязательства, поэтому их финансирование является важнейшим приоритетом работы министерства финансов», — подчеркнул глава региона.
Также Алексей Текслер обозначил необходимость реализации указов президента страны, в том числе по индексации заработных плат, укрепления доходной базы бюджета и повышения общей эффективности бюджетных расходов.
«Каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно. Только так можно обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета», — констатировал губернатор.
Кроме того, он поручил Ивану Родионову курировать работу в сфере внутреннего государственного финансового контроля, сделав акцент на важности риск-ориентированного подхода и профилактики возможных нарушений, и ориентировал министра на сохранение конструктивного взаимодействия с федеральным Минфином.
«Мы плотно взаимодействуем. Я возглавляю профильную для министерства финансов Российской Федерации комиссию Госсовета. В целом мы по всем вопросам чувствуем постоянную поддержку со стороны Минфина», — обозначил Алексей Текслер.
В ходе рабочей встречи глава региона отметил большой опыт работы Ивана Родионова в министерстве финансов и выразил уверенность в его способности справиться с поставленными задачами. Тот, в свою очередь, поблагодарил губернатора за оказанное доверие, отметив, что новая должность — это большая честь и ответственность.