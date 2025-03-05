Алексей Текслер поставил первоочередные задачи перед новым главой южноуральского Минфина

Иван Родионов подтвердил готовность оправдать доверие

Финансовое обеспечение реализации обновленных нацпроектов, выполнение бюджетом социальных обязательств, укрепление доходной базы бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и усиление внутреннего государственного финансового контроля — эти и другие задачи губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил как приоритетные на встрече с недавно назначенным министром финансов региона Иваном Родионовым.

Особое внимание, по словам Алексея Текслера, необходимо уделить выполнению социальных обязательств, в первую очередь перед участниками специальной военной операции и членами их семей.

«Значительная доля расходов бюджета, более 70%, — это социальные обязательства, поэтому их финансирование является важнейшим приоритетом работы министерства финансов», — подчеркнул глава региона.

Также Алексей Текслер обозначил необходимость реализации указов президента страны, в том числе по индексации заработных плат, укрепления доходной базы бюджета и повышения общей эффективности бюджетных расходов.

«Каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно. Только так можно обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета», — констатировал губернатор.

Кроме того, он поручил Ивану Родионову курировать работу в сфере внутреннего государственного финансового контроля, сделав акцент на важности риск-ориентированного подхода и профилактики возможных нарушений, и ориентировал министра на сохранение конструктивного взаимодействия с федеральным Минфином.

«Мы плотно взаимодействуем. Я возглавляю профильную для министерства финансов Российской Федерации комиссию Госсовета. В целом мы по всем вопросам чувствуем постоянную поддержку со стороны Минфина», — обозначил Алексей Текслер.

В ходе рабочей встречи глава региона отметил большой опыт работы Ивана Родионова в министерстве финансов и выразил уверенность в его способности справиться с поставленными задачами. Тот, в свою очередь, поблагодарил губернатора за оказанное доверие, отметив, что новая должность — это большая честь и ответственность.