Алексей Текслер посоветовал студотрядам развивать больше межрегиональных проектов

«Мирный атом» стал круглогодичным, а «Клиника» приросла новыми больницами

В 2023 году к «студенческим стройкам» в Челябинской области присоединятся свежие бойцы, муниципалитеты и организации. Также увеличится число профессий, которые можно будет освоить в новом сезоне. Об этом стало известно на заседании наблюдательного совета регионального отделения «Российских студенческих отрядов», в котором принял участие губернатор Алексей Текслер, сообщили сегодня, 22 февраля, в пресс-службе областного правительства.

Открывая встречу, глава региона отметил, что в 2023 году важно увеличить число межрегиональных трудовых проектов на Южном Урале.

«У нас есть хорошие примеры — „Мирный атом“ в Озерске. Такой проект дает возможность не просто заниматься профориентацией, но и выбирать будущее место работы. Так и проект „Клиника“, когда учащиеся медицинских вузов и техникумов приезжают, в том числе из других регионов, в формате студенческих трудовых отрядов и проходят у нас практику. В будущем, возможно, они пополнят ряды наших медиков», — сказал Алексей Текслер.

Командир штаба студенческих отрядов Уральского федерального округа Юрий Болдырев заверил губернатора, что все проекты развиваются и будут продолжены. Так, участниками проекта «Мирный атом», который стал круглогодичным, в этом году станут 500 человек из 10 регионов страны. К проекту «Клиника» помимо больницы ЮУГМУ подключились еще несколько медучреждений города. А в системе профессионального обучения студотрядовцев появилось еще несколько востребованных сельскохозяйственных специальностей, благодаря чему новые умения освоят 900 человек (против 700 в прошлом году).

Также Юрий Болдырев отметил, что в акцию «Уральский десант» будут включены новые муниципалитеты: Нязепетровский, Ашинский, Чесменский, Кунашакский, Варненский и Сосновский районы. Кроме того, в работу студенческих трудовых отрядов включится еще больше техникумов и колледжей. В настоящее время среди них Челябинский профессиональный колледж, Челябинский юридический колледж, Златоустовский техникум технологий и экономики, Челябинский энергетический колледж и Южно-Уральский государственный технический колледж.

В настоящее время студотрядовское движение Челябинской области объединяет более 2000 человек. Они входят в состав строительных, медицинских, педагогических, спасательных и других отрядов.