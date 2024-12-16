Алексей Текслер посетил Южноуральский энергетический колледж

В этом году там начал работать образовательно-производственный центр по машиностроению

В этом году в Южноуральском энергетическом колледже создан образовательно-производственный центр по машиностроительной отрасли. Проект запустили в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Образовательно-производственный кластер включает в себя 14 зон по видам работ: металлообработка на токарных станках ЧПУ, учебная лаборатория контрольно-измерительных приборов, лаборатория сварочных технологий, слесарное дело, компьютерный учебный класс по слесарным технологиям.

Здание привели в порядок и оснастили современным оборудованием. В центре обучают профильных специалистов. Сейчас сферу машиностроения осваивают 320 студентов. Кроме того, в колледже готовят специалистов для строительной и топливо-энергетической отраслей.

Центр поможет повысить уровень трудоустройства выпускников техникума до 85% через вовлечение в образовательный процесс предприятий-работодателей.

Студенты рассказали губернатору о процессе обучения и показали, как работают станки.



