Алексей Текслер посетил в реанимации пострадавших при взрыве в Копейске

Глава региона побывал в Областной клинической больнице, где получают лечение работники завода, и поблагодарил врачей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Областную клиническую больницу, где находятся на лечении пострадавшие при ЧП на предприятии в Копейске. Глава региона лично побывал в реанимационном отделении, где оценил состояние пациентов и работу медицинского персонала.

«Приехал в реанимационное отделение областной больницы проведать пострадавших в копейском инциденте. Медики стабилизировали их состояние, делают все, чтобы пациенты скорее пошли на поправку», — сообщил глава региона после визита в медучреждение.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 29 сотрудников предприятия. Шесть человек госпитализированы, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получают амбулаторное лечение.

Губернатор поблагодарил медицинский персонал за профессионализм и оперативную работу.

«Врачи делают все возможное для восстановления пострадавших. Ни один пациент не останется без необходимой поддержки и качественного лечения», — подчеркнул губернатор.

Ранее в этот день Алексей Текслер участвовал в церемонии возложения цветов в парке Победы Копейска.