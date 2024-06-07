Алексей Текслер посетил стенд Альфа‑банка на ПМЭФ‑2024

И обсудил перспективы сотрудничества с финансовой организацией

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с главным управляющим, директором Альфа‑банка Владимиром Верхошинским. Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума у стенда банка, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере экономической, инвестиционной и социальной политики. Договорились о создании условий для стабильного и качественного банковского обслуживания компаний и населения области с учетом современных технологий.

Также Алексей Текслер и Владимир Верхошинский обсудили возможность совместных проектов в креативных и социальных сферах.