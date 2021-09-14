Алексей Текслер посетил соцобъекты Клястицкого поселения Троицкого района

Глава региона пообещал подключиться к решению проблем муниципалитета

Следом за Троицком глава региона посетил среднюю школу в селе Клястицком, где в рамках проекта «Современная школа» организована «Точка роста». Для образовательной организации за счёт федерального бюджета закуплено новое оборудование: 3D-принтер, МФУ, ноутбуки, цифровые штангенциркули, шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, фотоаппарат, лего-конструкторы для моделирования. В кабинете для занятий проектной деятельностью Алексею Текслеру показали результаты труда ребят: модели техники и макет части самого Клястицкого — школы и окрестностей. В школе учатся 190 детей, и программами дополнительного образования в «Точке роста» охвачены все.

Следующий объект — строящаяся котельная в селе Кумысное того же Клястицкого поселения. Котельную возводят в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областного проекта по обеспечению доступным и комфортным жильем граждан. Котельную для жителей Кумысного должны сдать уже к 1 октября. По словам подрядчика, на сегодня коммуникации готовы полностью, один модуль установлен. Второй 15 сентября ждут с завода-изготовителя в Саратове, на момент приезда губернатора оборудование находилось в 600 километрах от Кумысного.

Подрядчики заверили главу региона, что объект будет запущен ещё до начала отопительного сезона, так что осенние холода селяне встретят в тепле.

Финальная точка поездки по Троицкому району — дом культуры в Карсинском сельском поселении. Это центр целого комплекса учреждений — ДК, библиотека, филиалы в соседних поселках. При населении в 1 100 человек только детей в коллективах ДК занимается 80 человек. Реконструкция карсинского дома культуры началась в 2019 году, тогда были заменены окна, двери, установлены детская и спортивная площадки.

В 2020 году дошла очередь до кровли и системы отопления. В 2021 году карсинцы взялись за спортивное направление: уже прошел госэкспертизу проект капремонта спортзала ДК. Руководство района рассчитывает получить средства по программам развития физкультуры и спорта и культуры, и кроме спортзала обновить и зрительный зал.

Осмотрев ДК, Алексей Текслер пообещал учреждению поддержку.

«Мы договорились с главой района Тимуром Мухамедьяровым о том, что он пришлет свои соображения по самым острым проблемам, чтобы мы планировали их решение на ближайшие годы», — подытожил визит губернатор.