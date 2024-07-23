Алексей Текслер посетил школу и ФАП в Нагайбакском районе

По итогам поездки губернатор обозначил проблему ремонта дорог

Сегодня, 23 июля, губернатор Алексей Текслер в ходе визита в Нагайбакский район осмотрел социальные объекты, пообщался с педагогами, похвалил за работу и сделал ряд поручений, передает корреспондент информагентства.

В школе села Фершампенуаз учебный год завершился 5 июля, поскольку школа является пунктом проведения ЕГЭ. Здесь начали ремонт перед новым учебным периодом. В школе обучаются 650 детей. Это одно из самых крупных и успешных образовательных учреждений в районных центрах области. Директор школы Людмила Лысова рассказала Алексею Текслеру, как обновляется материально-техническая база, и реализуются задачи по нацпроектам. Например, про проекту «Спорт — норма жизни» пять лет назад здесь обновили спортивный зал. Школа расположена в спортивном ядре села — рядом ФОК с бассейном, обновленный стадион, уличные тренажеры, воркаут-площадка, поле для мини-футбола. Часть этих спортивных площадок обустроили благодаря спонсорам и партнерам. Шефство над школой взяла и компания «Ситно», вместе они запустили проект агроклассов. Учащимся агрозвена усиленно преподают естественнонаучные дисциплины. В последующем выпускники школы могут выбрать специальности агросектора.

Алексей Текслер отметил успехи школьного телевидения «Ботаник» и поручил принять участие в предстоящем конкурсе мастерства. Также глава региона поговорил с педагогами и поздравил с днем рождения педагога Галию Жаукееву. Губернатор поручил провести капитальный ремонт кровли школы в течение этого года и поблагодарил коллектив учреждения за работу.

В поселке Арасламбаевский губернатору показали новый ФАП. Его построили в 2024 году. По словам фельдшера Малики Кузбаевой, здесь новое оборудование, которое значительно облегчает работу.

В конце поездки губернатор подвел итоги поездки. Он отметил, что впечатления от Нагайбакского района положительные, но есть над чем работать.

«Отдельный блок — это дороги. Подробно сегодня обсудили с Министерством дорожного хозяйства те направления, которые сегодня есть: дорога на поселки Переселенческий, , Южный, Северный. Там есть проблематика, договорились включить в программу», — пояснил губернатор.

Он отметил, что в районе будет продолжится газификация.

«Впечатления положительные. Много того, что уже сделано. Много еще предстоит сделать. Будем работать дальше», — резюмировал глава региона.