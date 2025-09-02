Алексей Текслер посетил расширенную поликлинику «Полимедика» в поселке Западном

В следующем году будет открыто новое отделение в микрорайоне Притяжение

Глава Челябинской области Алексей Текслер осмотрел сегодня филиал поликлиники «Полимедика» на улице Спортивной, 13, в микрорайоне Привилегия поселка Западного, передают с места корреспонденты ИА «Первое областное».

Поликлиника работает не первый год, но недавно ее расширили, и количество ежедневных приемов увеличилось до 2,5 тысячи.





«Мы продолжаем работать над инфраструктурой здравоохранения. В Притяжении идет стройка нового отделения поликлиники еще на 500—600 приемов в день. В начале следующего года это отделение будет открыто. По мере строительства нового жилья будем дальше эту инфраструктуру развивать», — рассказал губернатор Алексей Текслер.

После расширения медики смогли разделить потоки взрослого и детского населения, что существенно повысило качество и удобство получения медицинской помощи.









«Полимедика» оснащена современным оборудованием: это УЗИ, рентген, аппараты для суточного мониторинга давления и ЭКГ. В поликлинике работают процедурный и прививочный кабинеты, а также дневной стационар. До конца этого года медики собираются получить лицензию на оказание стоматологической помощи детям.

Добавим, при поликлинике в ближайшие дни заработает школа здоровья. Ее слушателями станут в первую очередь пациенты, состоящие на диспансерном учете в связи с сахарным диабетом.





В поселке Западном и прилегающих микрорайонах уже действуют два медицинских объекта ООО «Полимедика Челябинск». В начале 2026 года будет открыто третье отделение в микрорайоне Притяжение.