Алексей Текслер посетил полигон, о котором магнитогорская журналистка говорила с Путиным

Подрядчик утверждает, что строительство закончится уже к середине 2021 года

Поездка Алексей Текслера в Магнитогорск сегодня, 18 декабря, была запланирована давно. Но после того. как магнитогорская журналистка Ольга Балабанова спросила у президента, почему в России и, в частности, в Челябинской области, тормозит такая важная мусорная реформа, во время большой пресс-конференции, в повестке появились еще два важных пункта: полигон и состояние экологии.

После того, как запланированная ранее программа была проделана, губернатор отправился на строительство. В Магнитогорске ведутся работы по возведению нового экологичного полигона ТБО и сортировочного комплекса.

«Действительно, есть застарелая проблема — старая свалка находится в непосредственной близости от города. Это создает определенные проблемы: это и пожары, и запах. Настало время сделать новый экологичный полигон, а старую свалку рекультивировать, чтобы вместо нее появился зеленых холм. Мы к этому движемся. Проект был разработан в 2015 году, в этом году приступили к реализации. Да, пришлось топнуть ногой, и приступили», — отметил Алексей Текслер.

В настоящее время готовность объекта составляет уже 60 процентов. Есть новая карта полигона, рядом будет находится современный мусоросортировочный комплекс. Подрядчик заверил, что при строительстве применяются такие технологии, которые исключают попадание вредных веществ в почву. В Магнитогорск свозятся и будут свозиться отходы с 10 южных территорий Челябинской области. Весь мусор будет проходить сортировку, это отвечает задачам национального проекта «Экология».

«Отмечу, что мы это делаем по всему региону. Мы должны обеспечить сортировку всего мусора, чтобы меньше закладывать в землю и больше полезной фракции уходило на доп переработку. Нет никакого сомнения, что к середине следующего года у нас в Магнитогорске заработает новый современный полигон вместе с сортировкой. Я думаю, что вместе с этим мы будем развивать и культуру нового раздельного сбора мусора, когда у нас будет возможность сортировать и перерабатывать», — выразил надежду губернатор.

Отметим, что в этом году в Челябинской области был принят региональный закон о раздельном сборе мусора. В некоторых территориях он уже реализуется.





Не остался без внимания и второй вопрос, который обсуждает вся область со вчерашнего вечера. Владимир Путин в ответ на вопрос магнитогорской журналистки задал свой. Президент зачитал письмо одного из жителей, который жаловался на выбросы с местного меткомбината и ухудшение экологии. Ольга парировала, журналистка сказала, что в силу профессии лично знакома с теми мероприятиями и технологиями, которые применяет ММК для того, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.

Эту информацию во время выезда подтвердил и Алексей Текслер. Губернатор отметил, что экология — это приоритетное направления для всего региона. Исторически сложилось, что Челябинская область — край промышленный, поэтому совершенно очевидно и оправдано, что у жителей сформирован запрос на чистый воздух.

«В прошлом году была запущена пятая агломерационная фабрика, у старой — четвертой — была проблема с очистными. Новый объект, построенный в стороне от города, эту проблему решил. Я могу отметить, что все объекты и мероприятия, о которых мы договорились, реализуются. Мы планируем, что выбросы от комбината в этом году снизятся на 10 процентов. Комбинат и город родились, росли и существуют вместе», — отметил глава региона.

Алексей Текслер также добавил, что разговоры о снижении выбросов в атмосферу между правительством и ММК начали вестись сразу после его приезда в город. Будучи еще исполняющим полномочия губернатора, Алексей Текслер вел переговоры с руководством магнитогорского комбината о заключении экологического соглашения. Документ был подписан летом прошлого года. Мероприятия, прописанные в нем, рассчитаны на срок до 2024 года. Как заверил глава региона, все они реализуются в срок.

Напомним, 17 декабря во время большой пресс-конференции Владимира Путина журналистки из «Магнитогорского металла» довелось пообщаться с президентом. После того, как диалог закончился, журналистка подверглась настоящей травле со стороны жителей города, которая продолжается до сих пор.