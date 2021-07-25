Алексей Текслер посетил парад кораблей Черноморского флота в Севастополе

День Военно-морского флота России губернатор Челябинской области проводит в Крыму

В День Военно-морского флота России, 25 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей отправился в Севастополь. В городе-герое, расположенном на Крымском полуострове, сегодня прошли парад кораблей и пролет авиации Черноморского флота. Впечатлениями от увиденного глава региона поделился на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«День ВМФ в Севастополе. Такое запоминается на всю жизнь! Всех с праздником!»— написал Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области встретился с командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым и, конечно же, сделал с ним селфи.

Отметим, несмотря на коронавирусные ограничения, в Севастополе сегодня — насыщенная праздничная программа. По данным местных СМИ, праздник начался с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов на кораблях и судах Черноморского флота, затем командование и руководство города возложили цветы к Вечному огню. Жители и гости города смогли увидеть парад кораблей Черноморского флота, который прошел в Севастопольской бухте, а также авиационный парад. Вечерний концерт и фейерверк в этом году отменены.

Напомним, День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.

Губернатор Челябинской области поздравил южноуральских военнослужащих морского флота России.