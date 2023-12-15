Алексей Текслер посетил новый центр «Экоаналитика» в ЮУрГУ

И призвал ученых работать на благо родного региона

В Южно-Уральском государственном университете открыли центр «Экоаналитика». В пятницу, 15 декабря, его посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, сообщает пресс-служба вуза.

В распоряжении сотрудников центра стационарная лаборатория и лаборатория-автомобиль, которые позволяют диагностировать загрязнение воды и воздуха. Центр будет брать пробы из окружающей среды, а также испытывать технологии природосбережения.

Губернатор Алексей Текслер отметил важность нового центра для решения экологических проблем региона и обратился к молодым ученым с просьбой оставаться работать в родном регионе.

Центр «Экоаналитика» создан при поддержке правительства региона в рамках программы «Приоритет 2030». Интерес к работе центра уже проявили промышленные предприятия. Ученые получили задание от завода «Техно» разработать для предприятия технологию очистки воды от примесей фенола с помощью фотокатализа. В экспериментах ученым ЮУрГУ удалось снизить концентрацию примесей фенола в тысячу раз.

В ЮУрГУ также открыли лабораторию космической связи. Установленная там техника позволяет связаться с космонавтами на борту МКС и отслеживать спутники.