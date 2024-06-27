Алексей Текслер посетил молодежный форум «УТРО»

Губернатор рассказал о перспективах металлургии и о поддержке молодых педагогов

Губернатор Алексей Текслер встретился с делегацией нашего региона на форуме уральской молодежи «УТРО», который проходит на базе кампуса в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В состав региональной делегации вошли 123 человека и еще восемь ребят из подшефных территорий Донецкой Народной Республики. Это активисты из числа работающей молодежи, студентов и школьников. Они представили перед экспертами 13 собственных проектов.

На форуме Алексей Текслер выступил с презентацией, посвященной металлургии Челябинской области. Он рассказал об этапах становления отрасли, ее достижениях в годы ВОВ, о современном состоянии комплексов и совместных проектах металлургических предприятий и вузов.

Алексей Текслер подчеркнул важность экологического аспекта развития отрасли и обозначил современные вызовы, с которыми сталкивается металлургия.

Отвечая на вопросы молодых участников форума, губернатор сделал акцент не теме формирования кадров.

«У нас у каждого крупного предприятия есть соответствующая дорожная карта, действует региональная программа „Наставник“. С прошлого года вместе с нашим предприятиями-партнерами мы реализуем программу губернаторских инженерных классов, активно занимаемся профориентацией в школах. На уровне СПО активно продвигаем проект „Профессионалитет“, который позволяет улучшить материально-техническую базу наших техникумов, адресно подготовить специалистов. Создаем новые факультеты под нужды предприятий, в том числе в этом году откроем факультет робототехники в ЮУрГУ и многое другое», — рассказал Алексей Текслер.

Кроме того губернатор рассказал о поддержке молодых педагогов. Молодые учителя в Челябинской области будут получать дополнительную выплату. Также регион будет приглашать учителей из других регионов, а если учитель примет решение поехать в сельскую местность, он получит поддержку в приобретении жилья.

Глава региона подчеркнул важность проведения таких форумов, так как на них вырабатываются решения по созданию совместных технологических проектов.