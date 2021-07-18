Алексей Текслер посетил Кыштымский медеэлектролитный завод

Губернатор Челябинской области отметил, что предприятие активно развивается

Сегодня, 18 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Кыштымском и Карабашском городских округах. Воскресное утро глава региона начинает с посещения Кыштымского медеэлектролитного завода, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев ознакомили губернатора с новым производством медной фольги. Это единственный цех в России, но его мощностей хватит, чтобы полностью закрыть потребности страны.

Медная электролитическая фольга востребована в высокотехнологичных отраслях: в производстве аккумуляторов, гибридного транспорта, используют при изготовлении печатных плат для электроники и много другого. Ежегодно цех изготовляет 1,2 тысячи тонн фольги.

Также Алексей Текслер осмотрел строительство электролизного цеха.

«Сейчас мы с вами побывали на строительстве современного электролизного цеха, и этот цех после его запуска через несколько месяцев будет лучшим и самым эффективным в мире среди всех аналогичных производств. Сегодня Кыштымский медеэлектролитный завод один из самых старых в регионе, но мы видим, насколько современное у него производство. Видно, что предприятие активно развивается, модернизируется. У меня у самого есть определенный опыт в металлургии, я могу профессионально оценивать качество и уровень производства, и могу сказать, что кыштымский завод — один из ведущих в стране»,— отметил Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области поздравил всех сотрудников Кыштымского медеэлектролитного завода с Днем металлурга.