Алексей Текслер посетил единственный на Южном Урале Центр активного долголетия

Досуговый клуб пользуется у пенсионеров большой популярностью

Центр открыли в Ленинском районе Челябинска. Это уникальный для Южного Урала объект. Сюда приезжают пенсионеры со всего Челябинска.

В центре работают творческая мастерская, кабинет здоровья, зал психологической релаксации, медиагостиная, сенсорная комната, кулинарная студия, тренажерный зал, спортивный зал, актовый зал.





«Со временем такие центры появятся во всех районах Челябинска и по области. Пенсионеры-лидеры помогут закрыть кадровые вопросы. Да им и самим в радость учить других», — говорит руководитель городского управления соцзащиты Лариса Машкова.

Заезды длятся по две недели, во время каждого клуб посещают 110 человек. Клуб пользуется большой популярностью — сейчас ведется запись посетителей на апрель. Чем именно занимаются в клубе пенсионеры, сегодня увидел губернатор Алексей Текслер.





Самые активные посетители Центра активного долголетия в Челябинске со временем становятся преподавателями мастерских. Например, водитель автобуса Сергей Сараев проводит занятия в тренажерном зале.





Сергей с раннего детства занимается спортом и с радостью делится своим опытом. Супруги Виктор и Ирина Антоненко познакомились несколько лет назад на танцах. Сегодня они ведут в клубе занятия в танцевальном кружке.

«Я рад, что существует такой центр, где каждый может заняться творчеством или спортом, новым делом. Учиться новому важно в современном мире. Вы молодцы, что движетесь вперед. Движение — это жизнь. Такие центры будем открывать дальше», — отметил Алексей Текслер.

