Алексей Текслер посетил челябинский центр помощи детям с аутизмом «Звездный дождь»

Организация признана одной из лучших среди аналогичных в России

В четверг, 23 марта, губернатор Алексей Текслер посетил челябинский центр помощи детям «Звездный дождь». Вместе с губернатором туда съездили и журналисты ИА «Первое областное».

Пока на Южном Урале это единственная организация, где комплексно помогают ребятам с расстройствами аутистического спектра. Специалисты «Звездного дождя» проводят раннюю диагностику РАС и помогают малышам найти контакт с окружающим миром, готовят их к поступлению в обычную школу.

Недавно центр переехал в новое здание, ремонт которого был оплачен за счет бюджета Челябинской области. Губернатору показали результат большой работы и рассказали о перспективах помощи детям с РАС.

Алексей Текслер пообещал, что власти будут и дальше поддерживать «Звездный дождь», который должен стать ресурсным центром для работы с детьми, имеющими такие расстройства.

Подробнее о визите губернатора в «Звездный дождь» читайте вечером на сайте Первого областного информагентства.