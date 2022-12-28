Алексей Текслер посетил больницу в Кусе и потребовал от строителей ускорить ремонт

Подрядчик пообещал губернатору сдать объект к 30 января

Очередная остановка губернатора Челябинской области Алексея Текслера во время рабочего визита в Кусу — здание районной больницы, где с задержками идет капитальный ремонт терапевтического корпуса. Подрядчик, ссылаясь на большой объем дополнительных работ, на месяц задерживает сдачу объекта в эксплуатацию, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.



По данным пресс-службы губернатора, капремонт терапевтического комплекса был включен в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. В здании планировали заменить инженерные сети, поменять кровлю, провести фасадные и внутренние работы. Согласно контракту срок окончания ремонта — 30 декабря. Однако представитель фирмы-подрядчика, ООО «Строймеханизация», встретив губернатора, заявил, что сможет сдать корпус только к концу января 2023 года: здание, по словам строителя, ветхое, возникло множество дополнительных работ.

Алексея Текслера такой ответ не устроил.

«Я посмотрел результаты опроса жителей в соцсетях. На первом месте в числе проблем они называют здравоохранение. А это — ключевой объект! Ну не полтора же года им заниматься! Понятно, что есть сложности. Они у всех есть. Долго проектировали, долго занимаетесь ремонтом. Обещали сдать к концу года, сейчас уже про 30 января. Вы подводите людей, а ведь у вас федеральная программа. Давайте нагоняйте, это никуда не годится! „Будем стараться“ — это не ответ. Даете слово, что закончите объект?» — возмутился Алексей Текслер.

Подрядчик подтвердил, что обещает справиться к новому сроку.

Посещение школы искусств № 1 не входило в план поездки губернатора. Однако здесь планируется большой ремонт, поэтому Алексей Текслер совершил знаменитый «разворот».

«В 2020 году произошло объединение художественной и музыкальной школ, сейчас у нас занимается 350 детей. В 2021 году мы, благодаря помощи района и области, прошли государственную экспертизу. Школа после ремонта будет в одном здании, это очень удобно для всех. Вдобавок планируем открыть концертный зал, а то сейчас вынуждены всякий раз для массовых мероприятий искать помещение», — рассказала Текслеру директор школы искусств Светлана Чекменева.

Предварительная смета ремонта составляет 47 миллионов рублей. На эти деньги планируется полностью заменить полы, обшивку внутренних стен и потолков, а также заменить электрику и отопление. Но, осмотрев фронт будущих работ, губернатор усомнился, что запрошенной суммы хватит.

«Я вас уверяю: как только вы зайдете на объект, вы поймете, что объем работ гораздо больше. Нужно уточнять сумму», — отметил глава региона.