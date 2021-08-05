Алексей Текслер поручил завершить подготовку школ к учебному году в срок

В регионе должны навести порядок в сфере охраны образовательных учреждений и стоимости этих услуг

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил своевременно завершить подготовку школ. В четверг, 5 августа, глава региона провел совещания по подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

«Здесь нет мелочей: это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников. Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном режиме, мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения. Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток, но система образования в регионе должна работать четко, в надежном, плановом режиме»,— подчеркнул глава региона.

Глава управления Роспотребназора по Челябинской области Анатолий Семенов отметил, что в прошлом году в 32% школ региона были зафиксированы очаги коронавирусной инфекции.

«В этом году, учитывая новый, более контактный штамм COVID-19, ситуация остается серьезной. В сложившихся условиях необходимо усиливать темпы вакцинации. Это безопасно. Осложнения после прививки получили семь человек по всей области», — пояснил Анатолий Семенов.

В рамках совещания также была рассмотрена тема инфраструктурной готовности школ, соблюдения требований безопасности школьников. В связи с этим губернатор отметил необходимость главам муниципалитетов совместно с областным министерством образования и науки и Росгвардией навести порядок в сфере охраны школьных объектов и стоимости этих услуг. Губернатор поручил органам исполнительной власти и главам муниципалитетов взять на особый контроль вопрос вакцинации сотрудников образовательных организаций.

«Вакцинация — это гарантия, что в наших школах будет благополучная эпидемиологическая ситуация, когда все процессы обучения можно проводить очно», — добавил Алексей Текслер.

Добавим, в этом году оказана серьезная поддержка родителям, которые готовят детей в школе, — президентская выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника.

«Южноуральские родители этим активно пользуются, выплаты начались со второго августа, ее уже получили более 85% наших семей, в ближайшее дни оставшиеся средства будут перечислены на счета родителей», — резюмировал Алексей Текслер.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре — заявление на выплату Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября.