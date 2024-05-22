Алексей Текслер поручил завершить летние ремонты школ к 1 сентября

В Челябинской области продолжается модернизация социальных объектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил завершить все летние ремонты школ к новому учебному году. Соответствующую задачу глава региона поставил на совещании с главами муниципалитетов.

«В этом году продолжаем масштабный проект строительства и модернизации школ и детских садов по всей области — в крупных и городах и в муниципальных районах. Это касается не только стройки, но и капитальных ремонтов, которые мы реализуем в рамках отдельной программы. Также прошу всех глав во взаимодействии с министерством образования области своевременно начать текущие летние ремонты школ, чтобы к новому учебному году все учреждения были в надлежащем состоянии для комфортной и безопасной учебы детей», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, в 2024 году в Челябинске, Копейске, Сосновском и Аргаяшском районах планируется завершение строительства шести детских садов, 19 дошкольных учреждений капитально отремонтируют.