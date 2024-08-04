Алексей Текслер поручил вернуть электричество в подтопленные дома в Челябинске в сжатые сроки

Губернатор Челябинской области лично оценил паводковую ситуацию в Ленинском районе

Сегодня, 4 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер съездил в Ленинский район Челябинска и оценил темпы откачки воды из подтопленных домов и с улиц. По его словам, ситуация значительно улучшилась. Губернатор поручил в сжатые сроки подключить к электроснабжению все дома, которые до сих пор оставались без света из-за подтопления, сообщили в пресс-службе правительства региона.

При откачке воды с улицы Энергетиков используются пожарные насосные станции и водооткачивающие машины высокой мощности. Также проложены магистральные линии протяженностью почти четыре километра, которые отводят воду в два коллектора. Продолжается откачка воды и из жилых домов. Ожидается, что к вечеру сегодняшнего дня основная вода уйдет из помещений.

«Работу по выкачиванию воды нужно продолжить и постараться сегодня по временной схеме подключить электричество, чтобы люди вернулись уже к нормальной жизни»,— сказал Алексей Текслер.

Муниципальная комиссия продолжает оценивать ущерб частному сектору. С понедельника, 5 августа, оценка начнется в многоквартирных домах.

В Ленинском районе по-прежнему круглосуточно работают соцработники. По заявкам они доставляют питьевую воду, горячие обеды и ужины, предметы первой необходимости и прочее.

По итогам поездки в Ленинский район Алексей Текслер поручил городским властям предоставить предложения по недопущению таких ситуаций в будущем.