Алексей Текслер поручил устранить бездорожье в Чебаркульском районе

По деревне Казбаево — ни проехать, ни пройти

Сегодня, 5 декабря, на прямую линию к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратилась жительница деревни Казбаево Чебаркульского района. В коротком видеоролике она показала, в каком состоянии находится дорога в ее поселении: грязное месиво, по которому невозможно передвигаться на автомобиле. Глава региона поручил местным властям немедленно привести улицу в порядок, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Когда нет асфальта, понятно, надо заниматься грейдированием, отсыпать и так далее. Но здесь видно, что никогда этого не делалось. Ну или давно не делалось», — прокомментировал Алексей Текслер увиденные кадры.

Глава региона дал задание областному Миндортрансу администрации Чебаркульского района привести дорогу в порядок. Он также обратился к главам других муниципалитетов, чтобы те не доводили дороги на своих территориях до такого состояния, как в Казбаево.

«Мы переводим щебень в асфальт, делаем это активно, но понятно, что еще большое количество проблемных дорог. Все это достаточно затратные мероприятия. Но такого быть не должно», — подчеркнул губернатор.

Ранее ИА «Первое областное» писало, как мэрии Копейска было поручено привести в порядок дороги в поселке Кадровик, после того как жители за свой счет стали засыпать образовавшиеся ямы.