Алексей Текслер поручил установить камеры на аварийных участках дорог Челябинской области

Губернатор региона заявил о развитии комплекса «Безопасный город»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание координационного совещания по обеспечению порядка в регионе, сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба правительства. Глава области напомнил, что в рамках комплекса «Безопасный город» ведется экологический, лесопожарный мониторинг, а также усиливаются правоохранительные системы, в первую очередь — фотовидеофиксация нарушений ПДД.

«Мы увеличиваем количество стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации. В прошлом году ввели в эксплуатацию 25 новых постов на 60 видеокамер на региональных и муниципальных дорогах. Эта работа активно ведется в Челябинске. Дополнительно я поручил в течение двух лет установить комплексы фотовидеофиксации на всех основных аварийных участках дорог в Магнитогорске. Дальше эту работу необходимо продолжить во всех наших городах», — сообщил Алексей Текслер.

Также участники заседания обсудили результаты деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и предупреждение правонарушений в ходе реализации национальных и федеральных проектов.

«Задачи в рамках проектов с каждым годом становятся все масштабнее. Профилактика в этом вопросе и постоянное внимание к проблеме коррупции на всех уровнях — одна из основных наших общих задач», — резюмировал губернатор.