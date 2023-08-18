Алексей Текслер поручил ускориться со строительством школы в «Вишневой горке»

Подрядчики в сроки не укладываются

Сегодня, 18 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в поселке Западный, где строится школа. Выяснилось, что закончить дело ко Дню знаний рабочие не успевают, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Школа строится в ЖК «Вишневая горка». Родители ждут ее давно: здесь будут учиться 1100 человек. Планируется, что школа станет многопрофильным образовательным центром с инженерным и химико-биологическим профилями.

На объекте идут отделка, благоустройство, установка оборудования и мебели в классах. Но сроки сдачи объекта срываются.

Губернатор поручил министерству строительства региона и подрядчику уточнить дорожную карту и максимально ускориться строителям.

«Осталось совсем немного, поставил задачу строителям максимально ускориться. В сентябре дети должны пойти в школу. Проект важный, его ждёт весь поселок Западный», — уточнил Алексей Текслер.