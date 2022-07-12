Алексей Текслер поручил ускорить строительство школ, больниц и ФОКов в Челябинской области

По возможности сроки сдачи объектов будут переносить со следующего года на текущий

В Челябинской области в этом году запланировано около 70 объектов нового строительства во всех сферах. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что срок их сдачи по возможности нужно переносить на текущий год, если подрядчик готов провести работы раньше. Об этом во вторник, 12 июля, глава региона сообщил на совещании, в ходе которого обсуждали строительство и ремонт социальных объектов.

«Мы с вами раньше сдадим объекты для людей и сэкономим средства, потому что инфляция тоже привносит свои коррективы», — пояснил губернатор Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что контроль строительных работ — важнейшая задача правительства Челябинской области. Он напомнил, что в этом году запланировано около 70 объектов нового строительства во всех сферах.

«Спорт, здравоохранение, образование, культура, объекты инфраструктуры и другие. Плюс большая работа по капитальным ремонтам в рамках федеральных программ. К примеру, президентская программа ремонтов школ — у нас 17 объектов только в этом году, программа первичного звена здравоохранения — у нас 117 объектов, десятки объектов культуры, в том числе в сельской местности», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске должно стартовать уже в 2022 году. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил 11 июля на рабочей встрече с представителями банка ВТБ.

В марте 2022 года Алексей Текслер поставил задачу выполнить все обязательства по строительству социальных объектов в регионе.

