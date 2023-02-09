Алексей Текслер поручил ускорить ремонты детских садов

Около 300 зданий нуждаются в обновлении

Губернатор Алексей Текслер поручил поддерживать в надлежащем виде детские сады Челябинской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Накануне в правительстве прошло областное совещание по итогам 2022 года, где обсуждали поддержку и развитие дошкольного образования.

«Главный итог: на 1 января 2023 года во всех муниципальных образованиях области отсутствует актуальный спрос на места в детсадах. Вместе с тем сохраняется потребность в садиках в челябинских микрорайонах Парковый, Парковый-2, Ньютон, Чурилово, в Кременкульском поселении (в первую очередь в поселке Западном), а также в центральной части Копейска. Поэтому планы по созданию новых мест в 2023 году сформированы как раз для данных микрорайонов»,

— доложил Александр Кузнецов.

«Новые детские сады — это хорошо, но давайте обратим внимание на те детские сады, которые уже есть. Надо работать, под лежачий камень вода не течет. Прошу глав обращать на это внимание, и там, где нужны серьезные средства на проведение ремонта, будем помогать»,

— обратился к участникам совещания Алексей Текслер.

По словам министра, за 2020—2022 годы в Челябинской области отремонтировали более 270 зданий дошкольных учреждений. Капремонт нужно сделать еще в 300 зданиях, но не по всем из них готова госэкспертиза и проектная документация — в этом и заключается основная проблема.

Завершая свое выступление, Александр Кузнецов подчеркнул, что задача властей — поддержать достигнутый уровень доступности дошкольного образования. А получить место в садике сегодня можно уже на двухмесячного малыша. И еще — создать равные условия и обеспечить качество образования для детей, независимо от их места жительства, социального статуса и здоровья.

Детские сады Челябинской области посещают 196 тысяч детей. В 2022 году детские сады открылись в Челябинске, Копейске и Сосновском районе.