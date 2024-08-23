Алексей Текслер поручил ускорить реализацию инициативных проектов граждан в территориях

На сегодняшний день выполнено 70% от всего объема

В городах и районах Челябинской области следует усилить работу по реализации инициативных проектов граждан. Об этом шла речь сегодня на областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Он напомнил, что в текущем году объем инициативного бюджетирования увеличен с 1,5 миллиарда до 2,250 миллиарда рублей, причем большая часть выделенных средств направлена именно в малые муниципалитеты, где реализуется 626 проектов.

«Объем средств для многих муниципалитетов по инициативным проектам, напомню, увеличился в два раза. Сегодня общий процент выполнения — больше 70%», — отметил губернатор.

Он также акцентировал, что с учетом сложных погодных условий «объем хотя и неплохой, но все же недостаточный».

О других поручениях главам южноуральских муниципалитетов – здесь.