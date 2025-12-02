Алексей Текслер поручил ускорить открытие новых больниц в Миньяре и Еткуле

Сейчас там ожидают новое оборудование

На прямую линию с губернатором Алексеем Текслером обратились жительницы Миньяра и Еткуля. Там построили новые поликлиники, но открывать их не спешат — нет оборудования. Алексей Текслер поручил ускорить процесс.

Оба объекта, о которых идет речь, вошли в программу модернизации первичного звена — их строительство уже завершено. Во время своего визита в Еткуль глава региона выделил дополнительные средства в размере 6 миллионов на оборудование и мебель для новой больницы.

«Мы полностью переоснащаем больницу мебелью, кроватями, тумбами; операционный блок — столами и лампами. Сейчас уже две трети мебели и оборудования поставлены, до конца года по аукциону должно поступить остальное оборудование. Думаю, в начале следующего года уже переселим пациентов в новое отремонтированное здание. Также в еткульской больнице появился новый хирург, владеющий разными методиками. Мы возлагаем на него большие надежды», — отметила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Министр сообщила, что ситуация в Миньяре схожа, однако там будет установлено больше оборудования — почти 900 единиц, свыше половины уже доставлено. Она также подчеркнула, что в Миньяре ведется полноценная стройка нового объекта, а не капитальный ремонт существующего. Для этого потребовалось дополнительное лицензирование: на данный момент получено девять из необходимых 16 разрешений. Переезд в новый медицинский комплекс запланирован на начало 2026 года.

«Объекты готовы со строительной точки зрения, нужно их открывать для людей. Поэтому надо максимально ускорить процесс, чтобы в январе все работы были окончены и объекты открыты», — подчеркнул Алексей Текслер.