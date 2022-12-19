Алексей Текслер поручил усилить уборку дорог в Челябинской области из‑за ухудшения погоды

Губернатор попросил южноуральцев сообщать о проблемах с очисткой проезжей части

В понедельник, 19 декабря, в Челябинской области из-за дождя сложилась опасная ситуация на дорогах. Губернатор Алексей Текслер поручил профильным ведомствам и службам усилить уборку дорог. Глава региона в своем телеграм-канале обратился и к жителям области. Он попросил их быть осторожнее в пути и сообщать о проблемах с уборкой дорог.

Алексей Текслер проинформировал подписчиков телеграм-канала о сложной дорожной обстановке в регионе. Он поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта, местным властям усилить уборку и содержание дорог.

«Погода не радует: вчера обильные снегопады, сегодня дождь и плюсовая температура, а уже завтра резкое похолодание. Вся дорожная техника должна быть привлечена к уборке. Контролировать ситуацию министерству и главам нужно в штабном режиме», — пояснил Алексей Текслер.

Он также обратился к жителям Челябинской области.

«Прошу всех автомобилистов быть осторожными и внимательными на дорогах! О проблемах со своевременной уборкой пишите», — написал глава региона.

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