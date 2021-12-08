Алексей Текслер поручил усилить работы по расчистке Челябинского городского бора

Жители жалуются на сухостой и захламление территории

Губернатор Челябинской области поручил создать дополнительные бригады, которые будут ухаживать за Челябинским городским бором. На захламленность территории бора сухостоем и бревнами пожаловались горожане во время горячей линии с Алексеем Текслером в среду, 8 декабря.

Прокомментировать претензии граждан Алексей Текслер попросил министра экологии области Сергея Лихачева.

По словам Лихачева, еще в 2016 году была создана специальная бригада, которая обслуживает городской бор. С тех пор рабочие провели санитарную вырубку и уборку захламленных участков на территории в несколько десятков гектаров, а также высадили более 20 тысяч молодых саженцев.

«Но этого недостаточно. Поэтому мы выходим с предложением о создании еще двух бригад и покупке дополнительной техники», — заявил Сергей Лихачев.

Алексей Текслер согласился с министром и пообещал, что такие бригады будут созданы.

«Челябинский городской бор — это наше наследие. И им, конечно, нужно заниматься», — согласился Текслер.

Чем уникален Челябинский городской бор, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».