Алексей Текслер поручил усилить работу по уборке снега и вывозу мусора в Челябинской области

Регион борется с последствиями новогоднего снегопада

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативное совещание с руководством регионального миндортранса и поручил усилить работу дорожных служб в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Минувшей ночью снег прошел практически во всех районах Челябинской области, кроме южных. Наибольшее количество осадков выпало в Ашинском, Кусинском, Катав-Ивановском муниципальных районах и Златоусте.

«Главам муниципалитетов дано задание в первую очередь расчищать дороги, где проходят маршруты общественного транспорта, ведущие к социально важным учреждениям, а также площадкам для сбора мусора», — отмечают в пресс-службе.

В Челябинске на расчистке дорог работают более 200 машин, а по области — 450. Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Все дороги регионального значения сейчас находятся в проезжем состоянии.

Также Алексей Текслер поручил усилить вывоз мусора с контейнерных площадок.

С аналогичной просьбой к подрядчикам обратился и глава Челябинска Алексей Лошкин.

Материал создан ИА «Первое областное».