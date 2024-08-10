Алексей Текслер поручил усилить работу по снижению уровня воды в Миассе

Паводковая ситуация в округе остается сложной

Сегодня, 10 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание штаба по паводковой ситуации в Миассе. Он поручил усилить работу по откачке воды из подполов и подвальных помещений домов, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«В Миассе остаются подтопленные дома, но, в целом, вода из домов уходит. Надо откачивать воду из подполов, подвальных помещений частных домов. Эту работу необходимо организовать, направить дополнительные мотопомпы. Частично они уже были направлены, но эту работу нужно усилить, усилить группировку, чтобы помочь людям откачивать воду»,— поручил Алексей Текслер.

Также он сообщил, что минувшей ночью перелив через дорогу Миасс — Карабаш — Кыштым в районе поселка Новоандреевка прекратился, но участок пока перекрыт из-за сильного переувлажнения дорожного полотна и грунта. Объезд организован через Миасс, Чебаркуль, Верхние Караси, Яраткулова и Халитова.

Также в Миасском городском округе продолжается очистка русел рек, береговой линии и водопропускных труб.

Комиссии регионального Минстроя продолжают оценивать ущерб, причиненный имуществу местных жителей. Готовятся заключения для передачи документов в министерство социальных отношений и последующих выплат пострадавшим. Первые выплаты перечислят в понедельник, 12 августа.

Помочь пострадавшим от паводка могут все желающие. Рассказываем, куда перечислять средства.