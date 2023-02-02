Алексей Текслер поручил усилить профилактику ДТП в регионе

В январе этого года на дорогах Челябинской области погибло 34 человека

В регионе стало меньше дорожно-транспортных происшествий, но тяжесть последствий возросла. Об этом говорили сегодня на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил выяснить причины тенденции и разработать меры ее предотвращения, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

В январе 2022 года на дорогах области погибло 26 человек, а в январе 2023 — 34 человека. В двух случаях — на территории Каслинского и Аргаяшского районов — погибли сразу 10 человек.

«Необходимо подготовить дополнительные мероприятия по профилактике. Очень хорошо отработали прошлый год, в регионе смертность снизилась в целом по всем дорогам на 18%. Поэтому нужно сделать все необходимые выводы и дать качественный анализ сложившейся ситуации», — сказал губернатор.

В качестве мер профилактики предлагается продолжить работу по обустройству видеонаблюдением аварийно опасных участков, а также уделить внимание разметке, качественному содержанию дорог, особенно в сложных погодных условиях.