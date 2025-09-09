Алексей Текслер поручил улучшить содержание улиц региона зимой

Для этого городам и селам передается коммунальная техника

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал значительно улучшить содержание дорог региона зимой. Такое поручение главам муниципалитетов и профильным ведомствам он дал на совещании в Магнитогорске.

Глава региона акцентировал внимание, что улицы и тротуары в зимний период должны быть чистыми. Для этого муниципалитетам передается специальная техника.

Кстати, прямо сейчас, пока не начались ежедневные ливни и снег, завершается сезон дорожных работ: готовы объекты в Копейском и Локомотивном округах, высокий процент выполнения — в Карабашском, Озерском, Аргаяшском, Ашинском, Красноармейском, Троицком, Пластовском и Кусинском округах.