Алексей Текслер поручил уделить повышенное внимание безопасности школ

Приоритетные вопросы обсудили на заседании антитеррористической комиссии Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил уделить повышенное внимание обеспечению безопасности образовательных учреждений в ходе заседания антитеррористической комиссии, передает пресс-служба главы региона.

Помимо вопросов контроля частных организаций, охраняющих учреждения сферы образования, участники комиссии обсудили антитеррористическую защищенность военных комиссариатов, объектов топливно-энергетического комплекса, обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие актуальные вопросы в рамках деятельности комиссии.

Также участники заседания рассмотрели вопросы реализации мероприятий по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Результаты проведенных мероприятий Алексей Текслер оценил положительно:

«Надо сказать, что многое сделано, и в целом видим позитивную динамику. Те решения, которые принимали, исполняются. Надо всю эту работу продолжать, тема остается актуальной».