Площадь в две тысячи гектаров сгорела в Челябинской области с начала пожароопасного периода

Алексей Текслер подчеркнул, что в данной ситуации «расслабляться нельзя» и профилактике возгораний нужно уделить особое внимание

В ходе совещания с главами городов и районов Челябинской области губернатор Алексей Текслер поручил руководителям органов местного самоуправления уделить особое внимание соблюдению особого противопожарного режима.

Алексей Текслер сообщил, что с начала действия пожароопасного сезона в Челябинской области произошли горения на общей площади более двух тысяч гектаров, что ниже прошлогодних показателей примерно на 7%. Но это не повод расслабляться, отметил губернатор.

«У нас на всей территории региона действует особый противопожарный режим. Прошу глав совместно с МЧС усилить работу с населением, строже контролировать выполнение противопожарных работ, в том числе обратить особое внимание на садоводческие товарищества», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, с 10 апреля на большей части территорий Челябинской области ввели пожароопасный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.