Алексей Текслер поручил убирать снег не только с дорог, но и тротуаров

В регионе выпали обильные осадки, на дорогах гололедица

Сегодня города Челябинской области накрыло снегом. Глава региона отметил, что соответствующий прогноз был известен заранее и перед всеми службами стояла задача подготовиться к непогоде.

«Вот и проверим сейчас, сделаем выводы. Федеральные трассы, региональные и местные дороги в проезжем состоянии. Но местами есть гололедица, снежные накаты и заносы. Надо убирать», — написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

На дорогах Челябинска сейчас работает больше 100 единиц техники. Он также поручил убирать снег во дворах.

«Не надо ждать, что само растает через пару дней», — подчеркнул губернатор.

Он попросил автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах. Касаемо вопроса теплоснабжения, Алексей Текслер сообщил, что отопительный сезон стартовал почти везде. Однако есть отдельные проблемные объекты. Жалобы поступают от жителей Челябинска, Копейска, Озерска.

«Муниципальные власти в курсе моей позиции — жду, что в ближайшее время тепло будет в каждом доме», — подчеркнул губернатор.

Челябинскую область накрыли минусовые температуры, в отдельных районах похолодает до −16 градусов.

