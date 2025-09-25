Алексей Текслер поручил спроектировать новую канализацию в Озерске

Город участвует в программе «Большой ремонт 74»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил спроектировать новую канализацию в Озерске. Об этом глава региона сообщил в завершение рабочей поездки в город, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«В регионе мы реализуем масштабный проект „Большой ремонт 74“, в котором участвует и Озерск. Мы говорили о необходимости капитального ремонта очистных сооружений. Город получил задачу проектировать новые очистные сооружения водоснабжения», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что это один из важнейших проектов для города. В ходе визита также обсуждались вопросы дорожного строительства и благоустройства. Губернатор лично оценил новые точки притяжения.