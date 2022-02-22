Алексей Текслер поручил сократить количество недостроев в Челябинской области

Речь идет про здания различного назначения

Во вторник, 22 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных образований. Глава региона поставил задачу сократить объемы и количество объектов незавершенного строительства.

По данным на 1 января, в Челябинской области числится 1666 таких объектов с замороженным объемом средств в размере 45 миллиардов рублей. Речь идет о долевом строительстве.

Алексей Текслер поставил задачу министерству строительства и инфраструктуры региона проанализировать объекты, которые невозможно вовлечь в эксплуатацию, чтобы подготовить нормативно-правовую базу для возможности списания.

Это будут специальные решения по объектам, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть вовлечены в оборот.

Напомним, ранее администрация Челябинска решила выставить на торги восемь объектов незавершенного строительства. Большую часть зданий начали строить в 2000-х, но инвесторы по разным причинам не смогли довести начинания до конца. По пяти объектам документы уже готовы, три здания пытаются отсудить у бывших владельцев. Разбираемся, от каких недостроев мэрия собирается избавить город.

Народный фронт составил список опасных для детей заброшенных и недостроенных зданий. Его уже передали челябинским властям и в прокуратуру. Все постройки из списка находятся вблизи детских образовательных учреждений и никак не охраняются.