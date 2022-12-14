Алексей Текслер поручил решить проблему с отоплением в детском саду Челябинска

Родители пожаловались на холод в помещениях

В среду, 14 декабря, к губернатору Алексею Текслеру в ходе прямой линии обратились родители воспитанников специализированного детского сада в Металлургическом районе. По словам мамы одного из детей, в садике очень холодно. Губернатор поручил провести проверки на теплосетях.

Глава региона отметил, что ситуация с теплосетями в Металлургическом районе Челябинска непростая.

«Ей просто много десятилетий не занимались, соответственно мы выделяли дополнительные деньги из регионального бюджета в помощь муниципалитету. Плюс сейчас по линии Фонда национального благосостояния есть программа по замене коммунальных сетей, и мы тоже в нее включаем эти объекты. Жители Металлургического района, наверное, видят, что постоянно идут работы, мы их активизировали», — прокомментировал Алексей Текслер.

Главе города Наталье Котовой губернатор поручил провести дополнительные проверки по теплосетям в зданиях детсадов.