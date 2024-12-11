Алексей Текслер поручил разобраться с проблемой проезда по транспортным картам в Челябинской агломерации

Школьникам из Копейска приходится оплачивать проезд до места учебы в Челябинске

Жительница Копейска Светлана Колдаева столкнулась с проблемой проезда ее детей-школьников до челябинской гимназии. По словам женщины, город соединяет с Челябинском единственная маршрутка № 348, но транспортную карту в Челябинске школьникам оформить не дают из-за копейской прописки. Стоимость проезда высока — 120 рублей, и в день только на проезд детей у женщины уходит почти 500 рублей. Она обратилась к губернатору на прямую линию с просьбой разобраться в этом вопросе.

«Это бардак какой-то. Мы специально делали единую транспортную систему по Челябинской агломерации, объединили маршруты Копейска и Сосновского района. Обращаюсь к администрации Челябинска — коллеги, найдите решение. Конечно же, должна быть единая транспортная карта. Проблем с проездом быть не должно», — поручил Алексей Текслер.