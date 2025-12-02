Алексей Текслер поручил разобраться с отказом в трудоустройстве ветерану СВО

Губернатор потребовал представить отчет уже завтра

На прямую линию губернатора Челябинской области поступил вопрос от ветерана СВО Дмитрия Чуркина, который не может найти работу из-за инвалидности. У него установлена третья группа после ампутации половины стопы. Мужчину отказываются брать на работу, когда узнают об этом.



«Не подходим мы такие для труда. Куда нам идти работать, если группа инвалидности рабочая, а на работу нигде не берут?» — спрашивает Дмитрий Чуркин.

В прямом эфире губернатор Челябинской области дал поручение министерству социальных отношений и управлению по труду и занятости разобраться с этим вопросом. Глава региона потребовал встретиться с ветераном и предоставить обратную связь уже на следующий день.



«Если работодатели не понимают степень ответственности, значит, мы им поможем… Значит, мы придем и спросим. Штрафы будут», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона заметил, что такие случаи ускоряют принятие в регионе закона о квотировании рабочих мест для инвалидов. Он напомнил, что государство поддерживает создание таких рабочих мест, софинансируя их вместе с федеральным бюджетом.



«Чем больше будет таких вопросов, тем быстрее мы примем закон о квотировании. Каждый, кто обратится, такой человек, как Дмитрий, обязательно должен получить работу», — подчеркнул Алексей Текслер.