Алексей Текслер поручил проверить власти Чебаркуля из‑за планируемой застройки у озера

Специалисты Минстроя приступают к изучению документов

Региональное министерство строительства и инфраструктуры проведет разбор ситуации с планируемой жилой застройкой в Чебаркуле у одноименного озера. Такую задачу перед ведомством поставил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба министерства.

Как сообщили в ведомстве, это стало реакцией на обращение жителей города, которые опасаются последствий появления жилых домов у озера. Проверке подвергнется администрация Чебаркуля, где выделили землю под застройку в этом месте.

«Алексей Текслер дал поручение министерству строительства и инфраструктуры провести проверку соблюдения органами местного самоуправления градостроительного законодательства. Будут изучены все документы, на основании которых на территориях вблизи озера запланировано строительство жилых домов», — отмечают в ведомстве.

Анализ соблюдения градостроительного законодательства будет проведен в течение этой недели. Чебаркульцы же сетуют на то, что боятся такой застройки, ведь жилые дома могут повлиять на состояние озера. Согласно данным из открытых источников, местные власти вообще планировали благоустроить набережную водоема. Проект получил название «Метеоритный берег».